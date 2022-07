Patto federativo tra Cittadini Liberi e CiviciX: definita la collaborazione per le elezioni a Terni del 2023

Siglato il patto federativo fra Cittadini Liberi e CiviciX. Annunciato nei giorni scorsi, è stato firmato questa mattina a Perugia dai rispettivi presidenti, Marco Sciarrini e Andrea Fora.

E' la conclusione di un percorso maturato con una serie di incontri che hanno consentito di evidenziare una certa sintonia tra le due associazioni su principi e valori di fondo che ispirano la loro azione. Con la firma del patto federativo sono stati condivisi gli intenti in merito all’agenda politica e le iniziative da intraprendere congiuntamente sia a livello regionale che nell’area integrata di Terni.

Durante l’incontro è stato presentato anche il manifesto-appello alla Città di Terni per “L’Alleanza degli Innovatori”. Un manifesto che, come ha illustrato Marco Sciarrini, si articola su tre punti fondamentali: l’Umbria dei territori, la Città Grande, una moderna città policentrica. E' stato ribadito che occorre una grande progettazione collettiva per definire il programma della rinascita di Terni che si espliciterà meglio nell’evento denominato “La fiera del futuro”.

Il patto federativo definisce le modalità di collaborazione in vista delle elezioni amministrative di Terni del 2023.

“Consideriamo questo percorso un fatto molto positivo – commenta Andrea Fora Presidente di CiviciX – anche lo stesso manifesto-appello rappresenta un buon metodo di costruzione e di elaborazione della presenza politica certamente nuovo e trasparente rispetto a vecchie liturgie della politica al chiuso di segrete stanze. Come CiviciX fin da settembre a Terni renderemo visibile la nostra articolata presenza con persone di sicura competenza e capacità di relazione. Il nostro sarà un lavoro di coinvolgimento delle migliori energie della realtà ternana. Partiamo dall’agenda delle cose da fare per Terni in base all’ascolto delle necessità e dei bisogni dei cittadini e del ricco tessuto associativo locale”.