Parrano. “Diamo luce alle donne", una galleria fotografica in strada per la giornata dell’8 marzo

«Alle donne forti, che ogni giorno combattono tutti i piccoli e grandi ostacoli della vita. Alle donne deboli, che riescono a trovare la forza dentro di loro per sistemare quello che non va. Alle donne tutte, la nostra festa è oggi e ogni giorno». Tutto questo è “Diamo luce alle donne”, una galleria fotografica in strada per la giornata dell’8 marzo.

In occasione dell’8 marzo il comune di Parrano organizza una galleria fotografica all’aperto, in bianco e nero, per suggerire a ciascuno di noi “diamo luce alle donne”.

Durante la manifestazione, inoltre, sarà possibile aderire ad una raccolta economica in collaborazione con le associazioni del paese per aderire ad un progetto nato in America chiamato “Little Free Library – take a book, share a book” e da lanciare il 23 aprile in occasione della giornata mondiale del libro. «Si tratta di piccole librerie poste all’aperto dove i cittadini possono prelevare e lasciare i libri - spiega il sindaco Valentino Filippetti - un invito alla lettura ed anche alla riflessione in un momento cosi tragico dove si è riaffacciata la guerra con tutto il suo carico di terrore e distruzione».