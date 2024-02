Venerdì 23 Febbraio 2024, 09:15

La parità di genere passa per l'emancipazione che il lavoro sa dare, e ovviamente per il contrasto alla violenza, sia fisica che verbale. Anche il grado di istruzione gioca un ruolo fondamentale per eliminare il gap. Tutti elementi di forza di una città, Terni, che dell'emancipazione femminile tramite il lavoro ha fatto scuola nel corso degli anni, dalla prima industrializzazione in poi. Anche a livello regionale oggi Terni e l'Umbria rappresentano una realtà che esprime una presenza di donne altamente qualificate, ma non retribuite il giusto.È quanto emerso dall'incontro "La parità di genere un obiettivo condiviso", organizzato da Azione a Terni con la presenza della deputata Mara Carfagna, presidente del partito. Nel corso del suo intervento la presidente Carfagna ha affrontato il delicato tema della parità di genere e non ha potuto non criticare il comportamento del sindaco Bandecchi. «Durante un dibattito sulla violenza di genere dal sindaco Bandecchi sono state pronunciate parole inaccettabili», ha detto la presidente Carfagna. Chiaro il riferimento alle frasi sul lato b delle donne che attira l'attenzione degli uomini.«Per noi - ha commentato il segretario provinciale di Azione, Michele Pennoni - la parità di genere è una precondizione essenziale rispetto a qualsiasi tipo di attività. Quella di oggi (ieri, ndr) al Caos è la nostra seconda uscita dopo la presentazione iniziale della nuova segreteria. Potevamo parlare di sanità e sviluppo, temi altrettanto centrali, ma la parità di genere è un elemento fondante della nostra azione politica che prescinde ogni tipo di ragionamento. Sia per la giustizia sociale che per le opportunità che richiama, come è emerso oggi con gli interventi del segretario della Cisl, Riccardo Marcelli, e della sociologa Rosita Garzi».