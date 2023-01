Bandecchi: "Per la Ternana ho buone sensazioni. Clinica, Treofan, Interpan, palasport: Terni può crescere così"

Un buon 2023 alla Ternana, ai suoi tifosi, ma anche alla città di Terni. Per un anno nuovo che porti soddisfazioni e svolte, in generale. E' il messaggio di auguri che il presidente della Ternana calcio, Stefano Bandecchi, ha affidato a un video diffuso sui social media. Una sorta di messaggio di fine anno, da parte del massimo dirigente della società rossoverde. «La Ternana - dice Bandecchi, che si trova in vacanza all'estero - ha una classifica importante ed ha davanti tutto un girone di ritorno, che a mio avviso farà nella maniera più giusta possibile e comunque impegnandosi al massimo. Sono sicuro che i ragazzi si stanno ora riposando e si stanno concentrando per l'anno che verrà. Io ho buone sensazioni e vediamo cosa succederà». Ai ternani e ai tifosi delle Fere dice: «Buon anno a tutti loro. A quelli che mi sono più simpatici e a quelli che mi sono meno simpatici. Credo che qualcosa, insieme, lo abbiamo realizzato. Vedremo cosa realizzeremo nel 2023». Buone sensazioni anche per quelli che lui chiama «piccoli successi» che sta ottenendo la città di Terni. E qui viene fuori il Bandecchi politico, che elenca una serie di questioni che lo riguardano. Dai 95 posti letto in più a disposizione della sanità («potranno dare origine alla realizzazione di un nuovo stadio e della nuova clinica che potrebbe ora nascere come centro di ricerca internazionale») al nuovo palasport che lui stesso è pronto a gestire («renderà Terni molto più bella e ricca»), fino alle trattative che lo vedono, da imprenditore, impegnato a scalate verso aziende come Interpan («tenteremo di rilevarla definitivamente e rimetterla in produzione salvando i lavoratori») e Treofan («la nostra proposta è imbattibile e unisce il vecchio e il nuovo, tra le tre linee di produzione, un grande centro di ricerca chimico e di ingegneria industriale e le nuove tecnologie legate all'idrogeno e ai droni»). C'è anche un ringraziamento particolare, da parte del presidente della Ternana: «Grazie a chi mi è stato vicino, ma anche a chi mi è stato avversario, che mi ha dato il modo di crescere. Nella vita, o si vince o si impara. Io, nel 2022, ho avuto la possibilità di imparare molto e anche di vincere molto».