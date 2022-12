Gli auguri in video di Cristiano Lucarelli: "Buon Natale, tifosi della Ternana"

Un augurio «a tutti i tifosi di tutte le squadre nelle quali ho giocato e allenato», ma in maniera particolare «a quelli della Ternana». Cristiano Lucarelli, in video, attraverso i suoi canali social, ha inviato i suoi auguri di Natale. Un filmato nel quale il tecnico è nella sua Livorno, con il tramonto sul mare alle sue spalle e mentre indossa solo un maglione (temperature mite, evidentemente, sulle coste labroniche). Il messaggio di saluto e di auguri di Lucarelli è particolarmente rivolto ai tifosi rossoverdi ternani, in quanto reduce da un recente esonero dalla panchina della squadra umbra in serie B (gli è subentrato Aurelio Andreazzoli) e perché proprio dai sostenitori delle Fere ha ricevuto tantissimi messaggi di auguri. Il regalo, per lui, da parte di un'ampia fetta della tifoseria che non lo ha dimenticato e che lo stima e lo ringrazia anche e soprattutto per la stagione 2020-2021, quando la Ternana, proprio con Lucarelli al timone tecnico, è tornata in serie B dominando il campionato di serei C, regalando bel calcio e tanti gol e battendo numerosi record. «Da Terni - dice nel video l'ex bomber del Livorno e della Nazionale - mi sono arrivati tanti auguri. Per questo, voglio assolutamente contraccambiare. Non posso rispondere a tutti, proprio perché ogni giorno mi arrivano tantissimi messaggi ed io sono un po' negato con i social. Per questo, ho preferito pubblicare un video per tutti. Passate una Natale sereno e pieno di felicità. Ma soprattutto, di salute. Quella, è la cosa più importante».