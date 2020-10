Assisi, Francesco nomina Gambetti cardinale. Il custode del Sacro Convento:«Scherzi da Papa»

PERUGIA -«Scherzi da Papa». Sono state queste le prime parole pronunciate dal neo cardinale eletto Fra Mauro Gambetti a pochi minuti dall'annuncio della sua nomina da parte di Papa Francesco all'Angelus . «Accolgo con riconoscenza e gioia questa notizia in spirito di obbedienza alla Chiesa e di servizio all'umanità in un tempo così difficile per tutti noi. Affido a San Francesco- ha detto Gambetti nella oparole rimporttae dal direrrtore della saala stampa del Sacro Convento, padre Enzo Fortunato- il mio cammino e faccio mie le sue parole di fratellanza. Un dono che condividerò con tutti i figli di Dio in un percorso di amore e compassione verso il prossimo nostro fratello». CHI E' IL NUOVO CARDINALE

Fra Mauro Gambetti, - Custode del Sacro Convento di Assisi. Nato il 27 ottobre 1965 a Castel San Pietro Terme (Bologna), dopo la laurea in ingegneria meccanica presso l'Università di Bologna, nel settembre 1992 ha iniziato ufficialmente il suo cammino nell'Ordine dei Frati Minori Conventali di cui, dopo l'anno di noviziato, ha professato la vita e la regola, in modo temporaneo il 29 agosto 1995 e definitivamente il 20 settembre 1998. Dopo il

Baccalaureato in Teologia presso l'Istituto Teologico di Assisi , ha conseguito la Licenza in Antropologia Teologica presso la Facoltà Teologica dell'Italia Centrale di Firenze. E stato ordinato presbitero l'8 gennaio 2000 a Longiano (Forlì-Cesena) dove, nel Convento del SS. Crocifisso, ha ricoperto l'incarico di animatore

della pastorale giovanile e vocazionale per l'Emilia-Romagna e, dal 2005 al 2009, anche quello di responsabile e animatore della comunità religiosa (guardiano). Nella primavera 2009 i confratelli della la

Provincia Bolognese di Sant'Antonio di Padova con competenza sui conventi dei Frati Minori Conventuali dell'Emilia-Romagna l'hanno eletto loro superiore (ministro provinciale), ufficio da cui ha

cessato il 22 febbraio 2013, chiamato dal Ministro generale e dal suo Definitorio ad assumere quello di Custode generale della Custodia Generale del Sacro Convento di San Francesco in Assisi per il

quadriennio 2013-2017. Contestualmente il Vescovo di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino l'ha nominato Vicario episcopale per la pastorale della Basilica Papale di San Francesco e degli altri luoghi di culto

retti dai Frati Minori Conventuali nella Diocesi. Riconfermato come Custode generale per il quadriennio 2017-2021, è stato eletto Presidente della Federazione Intermediterranea dei Ministri provinciali dei Frati Minori Conventuali nel settembre 2017

