Assisi, il Papa firma l'enciclica "Fratelli tutti"

Ultimo aggiornamento: 16:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Qualche centianio di fedeli, tutti con la masherina, hanno salutato Papa Francesco sulla piazza Inferiore di San Francesco, ad Assisi, al suo arrivo al Sacro Convento per la visita privata. Nell'area è rigorosamente fatto osservare il distanziamento previsto dalle norme anti-Covid.Il Papa ha firmato sulla tomba del santo la sua terza enciclica, la "Fratelli tutti", sulla fraternità e l'amicizia sociale. L'enciclica segue la 'Lumen fideì del 29 giugno 2013, iniziata da papa Benedetto XVI e completata e firmata da Francesco, e la 'Laudato si« del 24 maggio 2015, sull'ecologia integrale.Nella mattinata, Papa Francesco era arrivato al monastero delle suore Clarisse di Spello per una visita privata. Il Pontefice era giunto a Spello a bordo della sua auto.Il Santo Padre aveva visitato il monastero già a gennaio 2019, ricambiando in un certo senso, in quell’occasione, la visita delle monache a Santa Marta il 25 agosto 2016. Il Papa consegnò loro la costituzione apostolica “Vultum Dei quaerere” in rappresentanza delle claustrali di tutto il mondo. E il rapporto tra la comunità di contemplative di Spello - tra le più antiche a seguire l’esperienza di Santa Chiara - e il Papa è rimasto intenso, anche per il tramite del secondo segretario particolare Yoannis Lahzi Gaid, fino alla decisione del Santo Padre di compiere questa breve visita privata in Umbria. «Privata – spiegano ancora dalla Diocesi -, per il desiderio del Papa di spostarsi senza clamore, tanto che ne era a conoscenza solo il vescovo».«È con grande piacere e profonda gratitudine per la sua visita, che accogliamo in Umbria il Santo Padre. Papa Bergoglio torna ad Assisi e lo fa alla vigilia della ricorrenza di San Francesco, lanciando così, ancora una volta, un messaggio di grande attenzione allo spirito francescano, nella direzione di umiltà e rispetto del creato», spiega la presidente della Regione Donatella Tesei, in occasione della visita di Papa Francesco ad Assisi.