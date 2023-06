Sabato 3 Giugno 2023, 10:21

TERNI Il via vai di assessori è iniziato nel primo pomeriggio di ieri. Uno alla volta sono arrivati tutti a Palazzo Spada. Un 2 giugno di lavoro per la nuova squadra di governo della città. Prima la firma delle deleghe assegnate e poi una prima riunione per entrare nel vivo delle priorità da affrontare. A guidare la squadra sul campo sarà il vicesindaco Riccardo Corridore (che fa il pieno di deleghe), mentre il sindaco Stefano Bandecchi resterà indubbiamente il leader politico della giunta, anche se il messaggio che manda con la decisione di tenersi la polizia locale rimanda anche all'idea del primo cittadino pronto a scendere in campo per garantire la sicurezza.

Dalla lettura delle deleghe emerge una virata a sinistra per quello che riguarda temi centrali come l'ambiente, affidato all'ex grillina Mascia Aniello, e il sociale a Viviana Altamura, che con la Cgil è stata eletta nelle Rsu (Rappresentanza Sindacale Unitaria) della scuola dove insegna, il Casagrande-Cesi. Per la prima volta la delega "rapporti con la Fondazione Carit" non sarà in mano a un sindaco, ma è stata assegnata all'assessore Lucio Nichinonni che avrà anche il personale. La bega del bilancio è stata assegnata invece alla commercialista Michela Bordoni, mentre i lavori pubblici sono stati affidati all'ex dipendente della Provincia Giovanni Maggi che a Palazzo Bazzani si occupava della Centrale di committenza per la gestione degli appalti.Riccardo Corridore: coordinamento dell'attività della giunta, rapporti con il consiglio comunale, affari generali, informazione e comunicazione, turismo, cultura, eventi valentiniani e istituto Briccialdi. Viviana Altamura: scuola, servizi educativi, università, ricerca e formazione, diritto allo studio, welfare, politiche sociali e della disabilità e pari opportunità.Mascia Aniello: ambiente, verde pubblico, manutenzioni, arredo e decoro urbano, servizi cimiteriali, igiene pubblica, efficientamento energetico e benessere animale. Michela Bordoni: bilancio, finanze, patrimonio, fondi e finanziamenti e agenda urbana. Marco Iapadre: urbanistica, edilizia privata, suape, peep-paip, area vasta, trasporti, mobilità, viabilità e pianificazione del territorio. Giovanni Maggi: lavori pubblici, Pnrr, edilizia residenziale pubblica. Lucio Nichinonni: personale, organizzazione, rapporti con la Fondazione Carit e gli altri enti di sussidiarietà, protezione civile, innovazione, Ict, digitalizzazione e smart city. Stefania Renzi: commercio, artigianato, agricoltura e terziario. Marco Schenardi: sport e politiche giovanili. «Restano riservati alla diretta competenza del sindaco Bandecchi - spiegano da Palazzo Spada - tutte le funzioni ed i servizi non espressamente delegati ai singoli assessori ed in particolare: rapporti con le multinazionali, partecipate, sviluppo economico, sanità e polizia locale e sicurezza».