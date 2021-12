Paciano, preso il balordo che aveva bucato le gomme di 40 auto

PACIANO C'è voluto un po' di tempo, ma alla fine i carabinieri hanno chiuso l'indagine: trovato il responsabile del danneggiamnro di oltre 40 automobili. La notte del 22 ottobre tutte si erano ritrovate con le gomme spaccate. Operazione conclusa grazie alla visione delle telecamere di sicurezza della zona. I carabinieri hanno denunciato in ventisettenne residente in paese che magari conosceva bene chi erano i proprietari delle auto danneggiate. Quella notte si salvarono dall'assurdo attacco solo quelle che erano state parcheggiate nei garage. Ancora sconosciute le cause dell'assurdo gesto.