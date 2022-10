Ospedale di Orvieto. In arrivo per i bambini ricoverati in Pediatria supereroi acrobatici, spettacoli ed esibizioni

Sabato 29 ottobre sarà molto probabilmente una giornata difficile da dimenticare per i piccoli pazienti del reparto della Unità Operativa Complessa di Pediatria dell'Ospedale "Santa Maria della Stella " di Orvieto, diretta dalla dottoressa Elena Neri. Per loro, infatti, è in programma una grande sorpresa che regalerà di certo gioia e felicità.



La direzione medica del Presidio Ospedaliero, diretta dal dottor Patrizio Angelozzi, in accordo con la direzione strategica dell'Azienda Usl Umbria 2, con la presenza e il contributo di associazioni, cooperative sociali ed enti del territorio quali Vip Orvieto - Clown di corsia, Unitalsi, Gruppo Scout Agesci, Associazione Genitori, Cooperativa Mir Onlus e con il patrocinio dell'Amministazione Comunale di Orvieto e della Protezione Civile, ha promosso per sabato 29 ottobre alle 9.00, l'esibizione dell'associazione Sea, Super Eroi Acrobatici che si caleranno dal tetto del nosocomio per regalare un sorriso ai piccoli pazienti e ai bambini e ai ragazzi che parteciperanno all'evento.

Ci sarà inoltre una iniziativa di mototerapia e uno show effettuato da abili piloti con trik, salti e acrobazie. si conclude con supercar, moto, buggy e biciterapia per le persone disabili iniziativa che vedrà la partecipazione di Omar "Ironwalk" Bortolacelli.



L'importante evento al "Santa Maria della Stella" è inserito nella due giorni di manifestazione "Cicasco al Quadrato" promossa dal Comitato di volontariato per l'inclusione sociale delle persone "fragili" e con disabilità "Cicasco" il 28 e 29 ottobre prossimi.



«Abbiamo accolto con grande favore l'idea e il progetto - spiega il direttore dell'ospedale di Orvieto, dottor Angelozzi - aderendo con entusiasmo a questa manifestazione che pone la struttura ospedaliera al centro della vita sociale e culturale della nostra città e che porterà conforto, gioia e felicità ai nostri piccoli pazienti e ai familiari. Un sentito ringraziamento va ai promotori, ai tanti volontari, agli artisti impegnati con passione e generosità, agli enti locali e alle amministrazioni che sostengono questo evento, che rappresenta una festa per l'intera comunità cittadina».





Il programma, intenso e stimolante, si divide tra Piazzale Via Tevere e Campo sportivo "Federico Mosconi" a Sferracavallo e Ospedale Santa Maria della Stella e Libreria Sovrappensieri a Ciconia. La finalità è di raccogliere fondi per donare una giostrina girevole "per tutti" ad un parco della città di Orvieto che consentirà a bambini con disabilità motorie e bambini "normodotati" di giocare insieme, conoscersi, mettersi in gioco e scoprire che divertirsi tutti insieme, nel rispetto delle differenze, è un'esperienza bellissima.«Grazie a questa iniziativa si rende effettivo il diritto al gioco anche dei piccoli con disabilità - spiegano gli organizzatori».Per effettuare una donazione: facedonate.org/cicasco «Una manifestazione aperta a tutti e per tutti - proseguono i promotori - con lo scopo di stimolare, rafforzare e attivare confronto e relazioni nell’ottica dell’educazione alla diversità che ci rende unici. Riflessioni, esperienze, condivisione, empatia per mettere in moto l’inclusione. È un dovere morale e civico - aggiungono i rappresentanti del Comitato cittadino di Orvieto - quello di adoperarsi affinché anche i soggetti fragili perché portatori di handicap o altre fragilità, possano godere delle stesse possibilità di integrazione e di inclusione riconosciute ai soggetti normodotati. Lo scopo principale del Comitato è appunto quello di favorire la divulgazione delle informazioni sul tema della inclusione, anche attraverso la realizzazione di eventi di sensibilizzazione sulle diversità. Il Comitato si propone di agire informando in maniera capillare la popolazione, garantendo la partecipazione di chiunque voglia aderire al Comitato, promuovendo la sensibilità delle famiglie, delle comunità vicine e degli organi istituzionali locali».