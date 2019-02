Orvieto, uccise due finanzieri e tre curdi: scafista killer scarcerato ed espulso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ORVIETO - Scafista killer scarcerato ed espulso. Sarà riportato in Albania lo scafista che la notte del 24 luglio 2000, insieme a un compagno, nel Canale d'Otranto provocò la morte di due militari della Guardia di finanza, Salvatore De Rosa e Daniele Zoccola, e tre curdi lanciando il gommone che guidava contro una motovedetta che stava tentando di impedire uno sbarco clandestino.Per quel fatto era stato condannato a 26 anni di reclusione per omicidio volontario. Questa mattina, all’uscita del carcere di Orvieto dove era recluso, l’albanese, che aveva anche fornito false generalità al momento dell’arresto, non ha avuto nemmeno il tempo di assaporare la ritrovata libertà, che è stato subito trattenuto dalla polizia e portato all’Ufficio Immigrazione della Questura, dove gli è stato notificato il provvedimento di espulsione dal territorio nazionale. L'uomo si trova ora al Centro di permanenza e rimpatrio di Potenza in attesa del primo volo utile per il suo Paese.