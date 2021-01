Spaccio ad Orvieto, quattro ragazzi denunciati dai carabinieri

Sono tutti accusati di "spaccio di sostanza stupefacente" i quattro ragazzi che nella mattina di mercoledì 27 gennaio sono stati deferiti in stato di libertà alle competenti Procure della Repubblica, Ordinaria di Terni e per i Minori di Perugia, dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando Compagnia Carabinieri di Orvieto.

Si tratterebbe di un giovane orvietano di 22 anni, già noto alle Forze dell’Ordine, un suo coetaneo gambiano in Italia senza fissa dimora, anch’egli già noto alle Forze dell’ordine, e due minori orvietani, una ragazza ed un ragazzo entrambi diciassettenni ed incensurati che i militari dell'Arma avrebbero individuato a conclusione di una prima tranche di un’attività d’indagine scaturita dal sequestro amministrativo di 1,5 grammi circa di sostanza stupefacente del tipo hashish a carico di due giovani del luogo, avvenuto circa a metà dello scorso anno.

«Nei confronti del gruppo - spiegano dal comando provinciale di Terni - sono stati ricostruiti una serie di episodi di cessione di sostanze stupefacenti a giovani orvietani, cessioni avvenute tra i mesi di giugno e di dicembre dello scorso anno 2020. Nel corso dell’intera attività d’indagine sono stati effettuati ulteriori sequestri di minime quantità di stupefacente, sempre del tipo hashish, a supporto dell’attività investigativa che ha evidenziato una certa diffusione, nell’Orvietano, del fenomeno del consumo di sostanze stupefacenti così dette “leggere”, che può e deve suonare come un campanello d’allarme per la (a volte) giovanissima età dei consumatori. In tale ottica - dichiara l'Arma - appare sempre più importante affrontare in maniera sinergica il problema, non solamente su un piano squisitamente repressivo, ma anche preventivo."

