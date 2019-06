Orvieto, si ribalta l'autoambulanza: un ferito

ORVIETO - E' rimasto ferito in modo lieve uno dei due occupanti di un'ambulanza della Croce rossa che nel tardo pomeriggio di oggi si è ribaltata a Viceno, frazione del Comune di Castel Viscardo, nei pressi del bivio per Benano. Le cause sono ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagni di Orvieto arrivati sul posto insieme ai vigili del fuoco e ad altri due mezzi di soccorso. Al momento dell'incidente si trovavano sull'ambulanza solo il conducente e un infermiere, uno è stato trasportato all'ospedale "Santa Maria della Stella" per accertamenti, l'altro è invece rimasto illeso. Ultimo aggiornamento: 21:47 © RIPRODUZIONE RISERVATA