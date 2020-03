Altissimo il prezzo che Orvieto sta pagando in contagi e decessi per Covid-19 (Coronavirus). Al "Santa Maria della Stella" di Orvieto, nella serata di sabato 28 marzo, è deceduto un uomo di 74 anni, residente in città.

L'uomo, secondo quanto riferisce una nota Usl Umbria 2, presentava un quadro clinico complesso.



Salgono a 31 le vittime in Umbria, di cui 6 registrate nella città di Orvieto.



