Orvieto: restano con l'auto in panne sull'A1, chiedono alla polizia che trova marijuana

Restano in panne con l'auto, chiedono aiuto e la polizia trova a uno di loro la marijuana. E' accaduto domenica mattina quando un ragazzo e altri suoi due amici si fermano con l'auto in autostrada vicino al casello di Orvieto. La vettura si è fermata in una condizione di pericolosità, perciò è stato inevitabile il soccorso della pattuglia della polizia stradale.

Gli agenti si sono accorti, però, che qualcosa non va perché i ragazzi si comportano in modo strano. Effettuato il controllo sul mezzo e sulle loro identità è emerso che due di loro avevano precedenti per possesso di sostanze stupefacenti.

La perquisizione ha consentito di trovare, abilmente nascosti negli indumenti intimi del trentenne, 5 grammi di marijuana che, ritenuta correlata ad un suo uso personale, è stata sequestrata.

E' stata quindi perquisita la sua abitazione, dove abita con i genitori, e qui sono stati trovati altri due grammi della stessa sostanza nascosta in un vaso.

Inevitabile la segnalazione alla Prefettura di competenza che adotterà le opportune misure a carico del trentenne, misure che potranno consistere nella sospensione della sua patente di guida fino ad un massimo di 3 anni, la sospensione dei documenti validi per l’espatrio e il porto d’armi fino ad un anno e la conseguenza che la Motorizzazione potrà, anche a distanza di anni, richiedere visite mediche od esami specifici per il rilascio del certificato di idoneità psico-fisica.

Anche il questore - si legge in una nota - potrà adottare misure di sicurezza per la durata massima di due anni quali l’obbligo di presentazione alla polizia, di rientrare o non uscire dalla propria abitazione se non in determinati orari, divieto di frequentare locali pubblici ed altro ancora.