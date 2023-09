Orvieto: in piazza d'Armi torna "ciCasco – Metti in moto l’inclusione" attenzione ai divieti

Piazza d’Armi all’ex caserma Piave di Orvieto torna a ospitare la terza edizione di “ciCasco – Metti in moto l’inclusione”. L'appuntamento è fissato per giovedì 28 e venerdì 29 settembre.

Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione la polizia locale ha emesso un’ordinanza che disciplina la viabilità, i parcheggi e il trasporto pubblico locale nei giorni dell’evento.

Nello specifico: dalle 14 di domani, mercoledì 27 settembre, alle 24 di venerdì 29 settembre, fatta eccezione per la parte di parcheggio disciplinata a zona disco orario antistante il liceo artistico, è fatto divieto assoluto di transito e sosta con rimozione dei veicoli in piazza d’Armi all’interno dell’ex caserma Piave, su tutti i posti a strisce bianche riservati ai residenti del centro storico, su tutti i posti a strisce blu disciplinati a tariffa oraria, su tutti i posti a strisce gialle riservate ai bus turistici muniti di prenotazione e sui posti a strisce gialle riservati allo stazionamento dei bus Cotral

Giovedì 28 e venerdì 29 settembre invece è sono previsti: l'interruzione veicolare in ingresso a piazza d’Armi dalla Strada statale 71; il divieto assoluto di sosta con rimozione dei veicoli su metà parcheggio disciplinato a disco orario situato di fronte agli uffici comunali (da sinistra fino all’arco di ingresso a piazza d’Armi), per consentire la sosta dei veicoli al servizio di portatori di handicap; il blocco delle prenotazioni per la sosta dei bus turistici in piazza d’Armi mentre gli autobus del trasporto extraurbano Cotral saranno autorizzati alla fermata per la discesa e risalita dei passeggeri in piazza Cahe.