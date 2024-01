Allerta smog a Frosinone, da domani 16 gennaio tornano i divieti per le auto più inquinanti

Tornano i divieti di circolazione a Frosinone. In osservanza del Piano regionale per il risanamento della qualità dell’aria, che prevede che i Comuni adottino "provvedimenti di carattere emergenziale articolati su due livelli in relazione alla durata della criticità emersa nei giorni precedenti e/o prevista" in caso di "situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti" così come rilevato dall’Arpa, il Comune di Frosinone ha istituito, a partire dal 16 gennaio e fino a tutto il 18 gennaio, il divieto di circolazione, in ambito viario urbano, per le autovetture private di classe emissiva pari o inferiore a Euro 4 diesel, dalle ore 8.30 alle ore 18.30; per i veicoli commerciali di classe emissiva pari o inferiore a Euro 3 diesel, dalle ore 8.30 alle ore 12.30; per le autovetture private di classe emissiva pari o inferiore a Euro 3 benzina, dalle ore 8.30 alle ore 18.30; per i veicoli commerciali di classe emissiva pari o inferiore a Euro 2 benzina, dalle ore 8.30 alle ore 12.30; per i ciclomotori (3 e 4 ruote) alimentati a gasolio di classe emissiva pari o inferiore a Euro2, dalle ore 8:30 alle ore 12:30.



Dai divieti sono comunque esclusi i veicoli utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale, per il trasporto di disabili o di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili, i veicoli definiti dall'articolo 54, comma I, lettere f), g) e n) del d.lgs. 285/1992, quelli elettrici, ibridi, a gas Metano e a GPL e sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico delle merci.

LE STRADE INTERESSATE

Il centro urbano soggetto alle limitazioni è quello circoscritto dalle seguenti strade: da Via Tiburtina - Piazza Madonna della Neve - Via Madonna della Neve -Via Marco Tullio Cicerone (da incrocio con Via Madonna della Neve) - Viale Volsci - Via Simoncelli - Via Vado del Tufo - Viale Europa - Via Marittima (da incrocio Viale Europa) - Via G.

Puccini - Via G. Pasta - Via Pier Luigi da Palestrina – Via San Giuliano - Via A. Vivaldi - Via G. Verdi (da incrocio Via Vivaldi) - Viale America Latina - Via G. Marconi - Via Fosse Ardeatine - Via San Gerardo (senso unico in discesa) - Via Don G. Buttarazzi - Via V. Ferrarelli (da incrocio Via Buttarazzi) -Via Caio Mario - Via Mària (da incrocio Via Caio Mario) fino a incrocio con Via Tiburtina; limitatamente al tratto stradale di Via Sacra Famiglia, uscita obbligata su Via G. Pasta (sottopasso ferroviario); limitatamente a Via Mascagni, è vietato il transito sul tratto stradale di Piazza Pertini e di Via Monteverdi in direzione Piazza Kambo.