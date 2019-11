Orvieto, operazione dei Carabinieri contro la prostituzione

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nell'ambito di una operazione congiunta che ha visto in campo i militari della Compagnia Carabinieri di Orvieto (Terni), i colleghi del Norm e quelli della territoriale stazione di Baschi (Terni), nel fine settimana tra sabato 9 e domenica 10 novembre, lungo la strada statale 448 di Corbara che collega Baschi e Todi, sono stati controllati oltre 150 veicoli, identificate circa 250 persone, 6 delle quali donne dedite alla prostituzione.Tra quest'ultime, una 40enne albanese, e cinque rumene, tre delle quali 20enni e due 30enni, quattro sono state deferite in stato di libertà per violazione del divieto di ritorno nel territorio.Gli equipaggi dell’Arma impiegati nello specifico servizio a largo raggio hanno eseguito anche numerosi posti di controllo lungo le principali arterie stradali al fine di intercettare eventuali soggetti criminali in transito, “pendolari del crimine”, nonché passaggi e soste nelle vicinanze dei locali pubblici dei comuni dell’Orvietano per verificare che non ci fossero problemi di sorta.