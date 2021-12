Orvieto. No della Prefettura all'intitolazione dell'Orto di San Giovenale alle vittime del terremoto di Amatrice

La Prefettura di Terni ha detto 'no' al progetto del comune di Orvieto che intendeva intitolare il giardino dell'Orto di San Giovenale alla memoria di Barbara Marinelli e Matteo Gianlorenzi, la giovane coppia di orvietani deceduta nel crollo dell'Hotel Roma avvenuto a causa del terremoto di Amatrice il 24 agosto del 2016.

Lo ha comunicato, nella seduta del consiglio comunale del 13 dicembre, la sindaca di Orvieto, Roberta Tardani, in risposta alla domanda avanzata dal consigliere Alessio Tempesta, capogruppo "Progetto Orvieto" che chiedeva a che punto fosse il progetto e se fosse arrivata l'autorizzazione dalla Prefettura.