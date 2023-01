Sottufficiale dei carabinieri forestali si suicida a Capodanno, trovato morto a Maenza

E' stato trovato morto, nel pomeriggio di ieri, nelle campagne di Maenza un sottufficiale dei carabinieri forestali, aveva 54 anni. Da un primo accertamento eseguito dai militari della stazione di Maenza coordinati dal maresciallo capo Andrea Rossi, sembra che l'uomo, sposato e padre di due figli, in servizio a Sabaudia, si sia tolto la vita.

Ad accorgersi dell'uomo senza di vita in un terreno di Maenza, è stato un agricoltore, accanto al corpo la sua pistola d'ordinanza, una Beretta 92. Immediatamente sono stati chiamati i carabinieri che hanno raggiunto il terreno in cui è stato trovato il cadavere, in contrada "Sant'Eleuterio".

E' stato informato il magistrato di turno del ritrovamento della salma del sottufficiale che disporrà gli accertamenti ritenuti opportuni. Intanto sono partite le indagini per ricostruire quanto accaduto e i motivi del suicidio.