Orvieto, lavori sul ponte dell'Adunata: chiuso dal 30 novembre al 6 dicembre

Il ponte dell’Adunata di Orvieto, lungo la strada statale 71 "Umbro Casentinese Romagnola", sarà temporaneamente chiuso al traffico da domani, 30 novembre fino al 6 dicembre. Lo dispone l'ordinanza predisposta da Anas. Il provvedimento si è necessario per permettere le operazioni di installazione provvisoria delle barriere laterali in calcestruzzo (new jersey) sul ponte dell’Adunata.

Durante i lavori il traffico sarà deviato sul percorso alternativo di ponte “Sandro Pertini” con indicazioni sul posto. Il completamento delle attività è previsto entro mercoledì 6 dicembre. A seguire, resterà in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti che potranno continuare a utilizzare il percorso alternativo segnalato sul posto.

"L'intervento – spiegano da Anas – ha lo scopo di migliorare la sicurezza della circolazione nelle more della demolizione e della ricostruzione del ponte, attualmente in fase di progettazione. Il progetto di fattibilità tecnico economica del nuovo ponte sarà inviato a breve al Provveditorato per le Opere Pubbliche del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'espletamento della conferenza dei servizi e delle successive fasi di progettazione esecutiva e appalto, previsti nel 2024".

"L'amministrazione comunale – commenta l’assessore ai Lavori pubblici, Piergiorgio Pizzo – ha monitorato costantemente la situazione del ponte dell’Adunata e segue da tempo l’iter che porterà alla realizzazione del nuovo ponte.

Dopo alcuni lavori di consolidamento già effettuati, ora si procederà alla messa in sicurezza delle barriere laterali per cui sarà necessario interrompere temporaneamente la circolazione. I collegamenti tra Orvieto scalo e Ciconia saranno comunque garantiti dal ponte Pertini. Ai cittadini chiediamo pazienza per i possibili disagi che potrebbero crearsi in questi giorni ma che saranno circoscritti nel tempo. Con Anas i contatti sono costanti su tutte le situazioni che interessano il territorio comunale, a partire dalle opere più rilevanti come i Fori di Baschi e, appunto, il ponte dell’Adunata, ed è in corso un’analisi congiunta sulle soluzioni da adottare su alcuni annosi punti critici che riguardano la Statale 71".