Orvieto, installata una casetta dell'acqua a piazza Cahen. A breve sarà spostata quella di Ciconia

Una nuova casetta dell'acqua entrerà in funzione a Orvieto nel mese di giugno. Dopo le due installate ormai da tempo una nel quartiere di Ciconia, nell'area del polo scolastico di via dei Tigli e una nel parcheggio dello stadio di Sferracavallo, anche il centro storico avrà il suo punto rifornimento acqua.

APPROFONDIMENTI EVENTI A Orvieto "Per esserci". Arte, tecnologia e ambiente a...

La nuova casetta è stata infatti installata a piazza Cahen ieri, in concomitanza con la partenza dei lavori di asfaltatura e rifacimento del manto stradale che dovrebbero concludersi venerdì. La casetta, realizzata in collaborazione con il Servizio Idrico Integrato, «è un servizio – spiega l'assessore ai Lavori Pubblici, Piergiorgio Pizzo - che era stato fortemente richiesto dai cittadini e che ora mettiamo a disposizione anche per i residenti del centro storico».

Novità in vista anche per la casetta di Ciconia che, a quanto si apprende, sarà spostata, anche in considerazione delle tante richieste che chiedevano appunto che venisse collocata fuori dal polo scolastico il cui parcheggio chiude a seconda degli orari delle scuole, fatto che non permette di arrivare con l'auto nei pressi dell'erogatore di acqua.