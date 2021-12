Orvieto, annullata la rappresentazione del 6 gennaio del Presepe Vivente nei Giardini di San Giovenale

L’associazione Presepe&Orvieto ha annullato anche la rappresentazione del Presepe Vivente programmata per il 6 gennaio nei Giardini e Grotte della Chiesa di San Giovenale. «Dopo la cancellazione della rappresentazione del 26 dicembre - spiegano i promotori - la decisione dell’associazione fa seguito alle recenti misure nazionali e regionali per il contenimento della circolazione virale e al confronto intercorso con la Protezione Civile e l’amministrazione comunale di Orvieto che aveva patrocinato l’evento nell’ambito degli appuntamenti programmati in occasione delle festività.»



L’iniziativa, patrocinata dal Comune, era inserita nel tradizionale circuito dei presepi promosso dal “Comitato Cittadino dei Quartieri” e nel programma della 5a edizione della rassegna di eventi natalizi “A Natale regalati Orvieto” con lo scopo di valorizzare la tradizione della Sacra Rappresentazione e l’arte del presepe in tutto il territorio comunale.

APPROFONDIMENTI UMBRIA JAZZ WINTER Umbria Jazz Winter#28, modifiche al programma di Orvieto a causa...