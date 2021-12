Orvietana sul mercato. L'attaccante Lorenzo Nicodemo in maglia biancorossa

Il presidente dell'Orvietana Calcio, Roberto Biagioli, lo aveva promesso e appena riaperta la sessione di mercato di dicembre ha permesso al duo tecnico Arcipreti – Cioci di formalizzare un’operazione in ingresso. Arriva ad Orvieto Lorenzo Nicodemo (nella foto insieme ai direttori), esterno d’attacco, all’occorrenza anche trequartista, classe 2001 e quindi sottoquota.

Prima di venire in Umbria, Lorenzo stava giocando in Eccellenza pugliese con l'Alto Tavoliere San Severo, dove ha segnato già 7 gol. Lorenzo si è formato nelle giovanili della Lazio ed è figlio d’arte: il padre Attilio vanta infatti oltre 500 presenze in serie C a fine anni 90 e inizio 2000, tra le quali spiccano le presenze e i gol con le maglie del Foggia e della Florentia Viola.

Nicodemo ha effettuato il primo allenamento agli ordini di Gianfranco Ciccone venerdì 3 dicembre e potrebbe essere già disponibile per la trasferta domenica di San Giacomo di Spoleto contro la Ducato.