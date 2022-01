Omicron allunga l'elenco dei morti: una nuova vittima a Terni e una ad Orvieto

TERNI – Si allunga l’elenco delle vittime del nuovo Coronavirus nel territorio ternano, con un decesso in più al Santa Maria e uno ad Orvieto, nelle ultime 24 ore. Aumenta anche il numero dei pazienti ricoverati in area medica mentre rimane stabile il dato relativo ai posti letto occupati in terapia intensiva. Omicron sta mettendo a dura prova il sistema sanitario regionale, che fatica a garantire visite specialistiche e interventi chirurgici programmati. Nella sola giornata di ieri, martedì 11 gennaio 2022, sono stati registrati 342 nuovi casi a Terni, 75 a Narni, 61 ad Orvieto più 5 a Monteleone, 43 ad Amelia, 19 a Stroncone, 16 ad Acquasparta, 16 anche a San Gemini, 14 a Montecastrilli. Poi altri 5 positivi ad Arrone, 5 ad Attigliano, 6 ad Avigliano Umbro, 11 a Baschi, 3 a Parrano e 2 a Montefranco. Le guarigioni stanno liberando dalle quarantene molti cittadini, tanto che il numero degli attuali positivi è stabile: a Terni sono 5.017, a Narni 859, ad Orvieto 517. Segue Amelia con 416 contagiati, Montecastrilli con 222, San Gemini (197) , Stroncone (181), Acquasparta (163), Arrone (145), Avigliano Umbro (129), Ferentillo (114). E ancora: Fabro 113, Otricoli 76, Guardea 69, Baschi 64, San Venanzo 57, Lugnano in Teverina 56, Calvi dell’Umbria 47, Allerona 39, Giove 32, Attigliano 31, Montecchio 30, Montefranco 29, Alviano 27, Penna in Teverina 20. Nessun comune dell’Umbria del Sud è “Covid free”. In percentuale rispetto al numero degli abitanti, preoccupa il dato di Narni. Bene invece quello di Polino che sembra non essere interessato da questa quarta ondata, con un numero di positivi che non è mai salito sopra a 4.

