Coronavirus, altri quattro morti in un giorno nella provincia di Terni

TERNI – Altri 4 morti: a Terni, Narni, Amelia e Orvieto. E’ record di vittime da Coronavirus nel Ternano. In crescita anche i pazienti ricoverati nel reparto di terapia intensiva del Santa Maria. I dati delle ultime 24 ore sono allarmanti. In una nota la Regione fa sapere che le vittime erano «prevalentemente persone con preesistenti comorbilità, vaccinate con doppia dose da più di tre mesi». Il commissario straordinario all’emergenza Covid-19, Massimo D’Angelo, aggiunge: «In questa fase sono decisamente esposti ad alto rischio i non vaccinati, in particolare gli over 60 e le persone avanti negli anni, come gli ultraottantenni con patologie pregresse. Nel caso dei sessantenni i decessi sono sostanzialmente riconducibili a pazienti non vaccinati o con un ciclo di vaccino non completo. L’analisi di questi dati – commenta D’Angelo – motiva la necessità di effettuare la dose booster, perché solo così si è più protetti dalla malattia grave e dal rischio di complicanze, e solo così si può evitare l’ospedalizzazione». I nuovi casi: 511 a Terni, che raggiunge quota 5.057 attuali positivi, 66 a Narni, 14 ad Arrone, 15 a Montecastrilli, 63 ad Orvieto, 18 a San Gemini, 12 a Ferentillo e altrettanti ad Avigliano Umbro. I positivi attuali nel Ternano: Narni 852, Orvieto 498, Amelia 402, Montecastrilli 233, San Gemini 207, Stroncone 167, Acquasparta 157, Arrone 144, Fabro 139, Massa Martana e Avigliano Umbro 134, Ferentillo 112, Otricoli 84, Ficulle 70, Baschi 63, Lugnano in Teverina 54, San Venanzo 58, Porano 51, Monteleone d’Orvieto 42, Montefranco 37, Allerona 33, Montecchio 32, Giove 31, Alviano 28, Attigliano 26, Penna in Teverina 22, Parrano 11, Polino 4.

