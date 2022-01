Il sindaco di Arrone rimanda l'apertura delle scuole: «Mai così tanti contagi dall'inizio della pandemia»

ARRONE – Scuole chiuse almeno fino a sabato 15 gennaio 2022. Il sindaco di Arrone, Fabio di Gioia, adotta misure più restrittive rispetto a quelle disposte dal Governo Draghi e dalla Giunta Tesei. La crescente diffusione dei contagi soprattutto tra gli under 18, lo porta a firmare l’ordinanza che sospende la didattica in presenza fino alla fine della prossima settimana. «A decorrere dal 10 gennaio 2022 fino al 15 gennaio 2022 nel territorio comunale sono interdette in presenza le attività nelle scuole di ogni ordine e grado, fatta salva la possibilità dello svolgimento delle attività scolastiche con modalità a distanza, mantenendo regolarmente in servizio il personale Ata». Viene invece garantila possibilità dello svolgimento in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’Istruzione 134 del 9 ottobre 2020, assicurando comunque il collegamento online con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. Sempre dal 10 al 15, Di Gioia vieta lo svolgimento delle attività sportive di gruppo in spazi chiusi, nonché l’utilizzo di spogliatoi, sempre per la popolazione scolastica. «Una decisione presa nelle ultime ore in considerazione del picco dei contagi, mai cosi alto, che ha portato ad avere 131 attuali positivi nel comune della Valnerina» – motiva il sindaco di Arrone.

