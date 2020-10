Lite per una donna, uccide il rivale a coltellate

UMBERTIDE - Ucciso a coltellate, al fondo di una violentissima lite: è successo nella notte tra sabato e domenica nella zona di Umbertide. Secondo quanto si apprende, all'origine ci sarebbero questioni legate a una donna.

Sul posto immediato l'intervento dei sanitari del 118 e dei carabinieri: per la vittima non c'è stato nulla da fare, nonostante i tentativi di rianimazione. L'aggressore è stato invece bloccato dai militari di Umbertide in collaborazione con i colleghi della compagnia di Città di Castello e portato in caserma. Si tratta, sempre secondo quanto si apprende, di due stranieri. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Giuseppe Petrazzini.

Ultimo aggiornamento: 10:35

