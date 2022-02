Nuovo valzer a Palazzo Spada, la consigliera Pincardini entra in FdI

Il cambio di casacca era nell'aria già dopo le ultime elezioni provinciali. Ora è ufficiale il passaggio della consigliera comunale Paola Pincardini tra le fila di Fratelli d'Italia. L'annuncio in una nota del coordinamento provinciale del partito: «L'adesione al gruppo consiliare di Fratelli d'Italia di Paola Pincardini rappresenta un ulteriore

tassello di una stagione inclusiva che vede il nostro movimento sempre più come punto di riferimento per coloro che intendono la politica come sintesi di valori e comportamenti coerenti».

APPROFONDIMENTI EVENTI Orvieto ricorda la figura di Lea Pacini: trent'anni fa...

«Il mio ringraziamento - dichiara la neo consigliera di Fdi - va ai consiglieri comunali e a tutta la classe dirigente di Terni di Fratelli d’Italia per la fiducia accordatami e per questo nuovo inizio che mi offre l’opportunità di riallacciare un percorso comune con tante persone, che stimo e con le quali ho già condiviso in passato tante stagioni di impegno politico. Fratelli d’Italia non è solo il partito più coerente nello scenario nazionale, ma la declinazione moderna e seria di ciò che deve essere oggi la destra in Italia. Svolgere al meglio il mio ruolo di amministratore pubblico per dare sostanza all’impegno che la coalizione di centrodestra ha preso nei confronti della città e rafforzare l’azione di ricostruzione di un tessuto sociale ed economico all’altezza delle aspettative di tanti cittadini, è ciò che intendo fare con rinnovato impegno, entusiasmo e fiducia».

Si tratta dell'ennesimo cambio di casacca a Palazzo Spada. Dal 2018, quando si è insediato l'attuale consiglio comunale, hanno cambiato partito Brizi (da Forza Italia alla Lega passando per il gruppo misto), Cozza (dal M5S alla Lega), Leonelli (dalla Lega a FdI poi con Uniti per Terni e infine nel misto), Braghiroli (dal M5S a FdI), Fiorini (dalla Lega a FdI e poi Uniti per Terni e quindi nel misto), Orsini (dal PD a Uniti per Terni e ora misto), D'Acunzo (da Forza Italia alla Lega), Musacchi (dalla Lega al misto), Santini (dalla Lega a FdI) e adesso Pincardini (eletta nella Lega, transitata in Uniti per Terni e poi nel gruppo misto prima di approdare a FdI).