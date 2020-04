Nuova puntata giudiziaria per il Tiro a volo di Marmore: Il Consiglio di stato ordina una perizia tecnica

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI - Una verifica tecnica che “descriva, anche con l’esatta rappresentazione grafica, l’intero compendio ed effettui l’accertamento in situ per ciascuna opera sanzionata, descrivendone il titolo rilasciato, lo stato effettivo di consistenza, l’eventuale scostamento dal titolo edilizio e il tipo di intervento in base alla tipologia”.La richiesta è del, che si pronuncia così sulla lunga e travagliata vicenda giudiziaria deldiTutto inizia nel lontano 2013, quando alla società, concessionaria del diritto di superficie sull’area di Marmore concesso dalviene notificata l’ordinanza di sospensione dei lavori, che contesta presunti abusi edilizi.Contro il provvedimento l’avvocatolegale della Cts, ha depositato un’articolata memoria ma il Comune, pur rilevando la piena legittimità e conformità del manufatto ubicato all’ingresso della cava, ha ordinato “di demolire le opere abusive e di ripristinare lo stato dei luoghi”.Un provvedimento impugnato dalla Cts di fronte alcon richiesta di sanatoria al Comune. La vicenda finisce di nuovo di fronte al tribunale amministrativo regionale, che dà torto ai gestori del Tiro a volo, il cui legale fa appello al Consiglio di Stato. Che ora ordina unache metta la parola fine al contenzioso che va avanti da 7 anni.“Grazie al Consiglio di stato sarà possibile fare definitivamente chiarezza sull’esistenza ovvero no di difformità edilizia e sulla possibilità ovvero no di regolarizzarla” dice l’avvocato Giovanni Ranalli.