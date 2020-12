Niente Umbria Jazz Winter, a Orvieto Natale in Jazz sulle note di una playlist

Orfana di Umbria Jazz Winter, cancellata causa Covid, la città di Orvieto non rinuncia al Jazz che da ormai 27 anni accompagna le festività, in special modo gli ultimi giorni dell'anno. Saranno così gli artisti che negli anni hanno frequentato i palchi di Umbria Jazz a far da colonna sonora nelle vie del centro di Perugia e Orvieto durante le feste natalizie.

L’idea delle amministrazioni comunali delle città storiche sedi del festival è stata immediatamente accolta con entusiasmo dalla Fondazione Umbria Jazz che si è messa al lavoro per la realizzazione di una playlist dedicata. "Due sono stati i criteri che hanno portato alla scelta dei musicisti e dei brani - spiegano dal comune di Orvieto - l’aver partecipato ad Umbria Jazz e aver suonato o cantato brani natalizi. Ne è venuta fuori una scaletta di 50 brani che a partire dall’8 dicembre e fino al 6 gennaio renderanno l’atmosfera più gioiosa e allegra, nonostante l’emergenza sanitaria non del tutto terminata."

"Un estratto di questa compilation - spiegano ancora dal comune - darà vita inoltre ad una raccolta, realizzata in collaborazione con Warner Music Italia, dal titolo “Umbria Jazz Christmas” che sarà disponibile in download digitale dal 18 dicembre. Inoltre, la città di Orvieto vivrà, anche se in maniera simbolica, l’atmosfera del festival purtroppo cancellato: sagome che ricordano alcuni artisti presenti nella raccolta saranno presenti nelle vie del centro.

Ecco la playlist completa che si potrà ascoltare nelle vie del centro delle due città

Kurt Elling – This Christmas

Elton John – Step into Christmas

Sting – Gabriel’s Message

Mario Biondi – Let it Snow

Keith Jarrett – Santa Claus is Coming to Town (LIVE)

Diana Krall – I’ll Be Home for Christmas

John Pizzarelli – Santa Claus is Near

Solomon Burke – Presents for Christmas

Paolo Fresu Quintet – Joy to the World (con Daniele di Bonaventura)

Prince – Another Lonely Christmas

Fabrizio Bosso Quartet – What Are You Doing New Year’s Eve? (Feat. Walter Ricci)

Gregory Porter – The Christmas Song

Liza Minnelli – Have Yourself A Merry Litle Christmas (LIVE

Dee Dee Bridgewater – Away in a Manger (LIVE)

Quincy Jones, the All Star Chorus – Handel’s Hallelujah!

Gloria Gaynor – Christmas Prayer

Tony Bennett – Snowfall

Carla Bley – God Rest You Merry, Gentlemen (Part 1 + Part 2)

Carlos Santana – Posada (Pilgrimage to Bethlehem)

London community gospel choir – Oh Happy Day

Michael Buble – Santa Claus is Coming to town

Natalie Cole – The Christmas Song

Brad Mehldau – Christmas Time Is Here

Joshua Redman – Santa Claus Is Coming To Town

Al Jarreau – White Christmas

George Benson – Good King Bad

Ahmad Jamal – Snow Fall (LIVE)

Burt Bacharach – Christmas Day

Charlie Haden e Hank Jones Spiritual – It came upon the midnight clear

Eric Clapton – Have Yourself a Merry Little Christmas

Diana Ross – The Christmas Song

BB King – Lonesome Christmas

Count Basie – Jingle Bells

James Brown – Soulful Christmas

John Scofield – Chipmunk Christmas

Dianne Reeves – The Christmas song

Benny Green – Silent Night

Dexter Gordon – Have Yourself a Merry Little Christmas

Harry Connick Jr. – Rudolph the Red-Nosed Reindeer

Cassandra Wilson – Little Drummer Boy

Chick Corea – What Child is This

Take 6 – Sweet Little Jesus Boy

Zion Harmonizers – When Jesus Was Born

Erykah Badu – The World Keeps Turning (On Xmas)

Mark Knopfler – The Ragpicker’s Dream

Wynton Marsalis – Carol of the bells

Sarah Vaughan – Snowbound

Tuck & Patti – Christmas wish

Nat King Cole – Buon Natale (Means Merry Christmas To You)

Caetano Veloso – In the hot sun of a Christmas Day

