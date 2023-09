Sharper, a Terni la notte dei ricercatori: la grande maratona nelle scuole

TERNI – L’edizione 2023 di Sharper Night, la Notte Europea dei Ricercatori, si apre con gli aperitivi scientifici, martedì 26 settembre a Terni e mercoledì 27 a Perugia. In jeans a dialogare con Riccardo Caccialanza (Policlinico San Matteo di Pavia), Anna Villarini (Università degli Studi di Perugia) e Fausto Roila (direttore della Scuola di Specializzazione in Oncologia Medica dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia), al Barton Park alle 18 nel capoluogo di regione. Tema della conversazione: “Digiuno o non digiuno nel paziente oncologico”. Questione aperta. I risultati di un numero crescente di studi dimostrano l'importanza della nutrizione non solo nella prevenzione ma anche nella lotta contro il cancro al fine di potenziare gli effetti delle terapie, ridurre la possibilità di recidive, ottimizzare l'effetto dei farmaci e potenziare il sistema immunitario. Fausto Roila modererà il dibattito tra i due specialisti della nutrizione, Anna Villarini e Riccardo Caccialanza, che esporranno, interagendo con i colleghi, i cittadini e i pazienti, le loro teorie riguardanti le diverse tipologie di intervento nutrizionale da adottare nel paziente oncologico. Nell’ambito di “Apericerca”, martedì 26 in piazza della Repubblica a Terni, si dibatterà su “Un terzo del cibo prodotto nel mondo è sprecato”, in compagnia di Francesco Fantozzi. Poi, venerdì 29, la grande maratona di eventi, nelle scuole, con il mondo dello sport, delle associazioni. Un appuntamento dedicato alla ricerca e al dibattito sulle principali sfide sociali che accomunano ricercatori e cittadini, organizzato dall’Università degli Studi di Perugia, il Polo Scientifico Didattico di Terni e il Comune di Terni, con la partecipazione del Conservatorio Briccialdi e della Fondazione Carit. Una intera giornata a sperimentare, discutere, conoscere. Si inizia il 29, alle 10, negli istituti superiori di Terni, Narni e Amelia, dove docenti e ricercatori universitari incontreranno gli studenti per presentare i loro studi e per valorizzare il loro ruolo nella società condividendo con i ragazzi le passioni che li animano nel proprio lavoro.

Nel pomeriggio, alle 17,30, nella sala conferenze corso di laurea in Medicina e Chirurgia Terni in via Cesare Mazzieri, 3, Terni, la conferenza-dibattito “Sport e ricerca: un’alleanza per la salute” a cura dei Professori Francesco Grignani e Giacomo Pucci del Dipartimento di medicina e chirurgia, con la partecipazione straordinaria di Davide Cassani campione di ciclismo e ex Ct della nazionale di ciclismo. Partecipazione gratuita e aperta a tutti.

Alle 21, all’Auditorium Gazzoli, concerto Il suono della ricerca dell’Ensemble del Conservatorio. Briccialdi di Terni e presentazione del tema Musica ed Intelligenza Artificiale da parte del Prof.

Antonio Faba del Polo Scientifico Didattico di Terni – Dipartimento di Ingegneria e con la partecipazione del Prof. Francesco Riganti Fulginei dell’Università Roma Tre.