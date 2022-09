Nell’amerino torna “Puliamo il mondo” di Legambiente: In campo alunni e studenti

Amelia - Nel comprensorio amerino ripartono le iniziative di Puliamo il Mondo, giunta alla sua 29esima edizione e organizzata dal circolo Legambiente Amerino in collaborazione con l’istituto

comprensivo di Attigliano-Guardea, che parteciperà con le scuole elementari di Attigliano e Penna in Teverina e le scuole medie ed elementari di Giove, Guardea, Alviano e Lugnano.

Ad Amelia parteciperanno la scuola media A. Vera e la scuola elementare di Fornole.

Tre gli appuntamenti. Il via domani, sabato primo ottobre, quando i ragazzi di tutte le scuole

dell’istituto comprensivo di Attigliano, dopo un breve incontro sul problema dei rifiuti, si



impegneranno a ripulire le aree di verde urbano e alcune strade soprattutto periferiche dove iragazzi stessi hanno segnalato la presenza di cumuli di rifiuti.gli alunni della scuola elementare di Fornole si impegneranno a ripulire il parco San Silvestro, mentre giovedì 6 gli alunni delle seconde classi della scuola media Vera di Amelia ripuliranno le aree verdi e alcune vie dove i ragazzi hanno individuato la presenza di rifiuti.In data da definire i volontari di Legambiente si impegneranno nella “caccia al rifiuto”, latradizionale iniziativa di ripulitura dei boschi a partire dalle segnalazioni inviate dai cittadini.