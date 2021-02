Nei mesi di Marzo e Aprile nuovi orari di accesso per la Cattedrale di Orvieto

Sarà attivo per i prossimi mesi di Marzo ed Aprile il nuovo orario di accesso del Duomo di Orvieto. L’Opera del Duomo di Orvieto, in accordo con la Curia Vescovile e il Capitolo del Duomo ha predisposto un nuovo orario di apertura della Cattedrale per meglio gestire il controllo degli accessi in questa delicata situazione condizionata dalla pandemia.

APPROFONDIMENTI CORONAVIRUS Torna a salire il conteggio dei casi Covid in tutto l'Orvietano.... TRASPORTI Mancini (Lega): «Treni, Orvieto tagliata fuori dalle... COSTUMI STORICI Orvieto, nuovi modelli per il Corteo delle Dame. Li realizzerà... RECOVERY PLAN Recovery Plan Umbria: Orvieto presenta alla Regione le prime 10...

Secondo il rispetto delle normative vigenti sarà garantito l’accesso al Duomo per le adorazioni e le celebrazioni tenendo conto delle festività e ricorrenze particolari. Pertanto per i prossimi mesi di Marzo ed Aprile l’accesso alla Cattedrale sarà consentito la mattina dalle ore 8:30 alle 12:30 e il pomeriggio dalle 15:15 alle 17:15



© RIPRODUZIONE RISERVATA