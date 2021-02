Mancini (Lega): «Treni, Orvieto tagliata fuori dalle coincidenze per Roma per due minuti: cambiare l'orario»

“È inaccettabile che i passeggeri, per due minuti, siano costretti ad attendere oltre un’ora la coincidenza che

consente il collegamento ferroviario tra Foligno, Spoleto e Terni con l’Orvietano”: lo dice il consigliere regionale Valerio Mancini (Lega-presidente Seconda commissione) raccogliendo - spiega - “l’appello del Gruppo Lega di Spello per un coinvolgimento della Regione affinché solleciti Trenitalia a una modifica degli orari che non costerebbe nulla né per i contribuenti né per Trenitalia”.

“Ad oggi – osserva Mancini - come risulta da orario ufficiale, Trenitalia offre la possibilità di raggiungere Orvieto solo con un cambio di circa un’ora a Orte. Il treno 4151 Ancona-Roma, con arrivo previsto a Orte alle

06.49, per soli due minuti non riesce a coincidere con il treno 4094 Roma-Firenze in partenza alle 06.47, costringendo i viaggiatori ad attendere fino alle 07.47 il treno successivo, ritardando l’arrivo a Orvieto di circa

un’ora. Un disagio che potrebbe essere risolto se si riuscisse invece a garantire la coincidenza tra i treni 4151 e 4094, permettendo così ai cittadini che devono raggiungere Orvieto per motivi di lavoro, studio, salute

o turistici, di arrivare in maniera agevole alle 07.20, orario cruciale per i molti pendolari”.

“Trenitalia – aggiunge - nella fascia pomeridiana ha previsto ottimi collegamenti per il tragitto di ritorno, che però a causa delle difficoltà riscontrate nel percorso di andata risultano ad oggi poco sfruttati. Questo

disservizio, come mi è stato rappresentato, causa problemi a tanti cittadini umbri, per cui - ha concluso - mi farò portavoce delle loro istanze presso l’assessorato regionale ai Trasporti così da portare, quanto prima, la

questione sul tavolo di Trenitalia per trovare una soluzione efficace in tempi brevi”

