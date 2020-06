Narni su Canale 5 col programma “vernice Week” condotto da Ilaria Fratoni

Una “gita” a Narni da parte delle telecamere di Canale 5 che hanno visitato la Narnia antica, il Ponte d’Augusto sul fiume Nera e i misteriosi sotterranei di San Domenico. Sono loro, in definitiva, i protagonisti di “vernice Week”, un programma Mediaset condotto da Ilaria Fratoni che andrà in onda domani, 27 giugno, dalle 8 e 45 proprio su Canale 5. Ne dà l’annuncio l’assessore a turismo e cultura Lorenzo Lucarelli, che è stato il “cicerone” per l’occasione: “Questa trasmissione contribuisce a diffondere l’appeal turistico di Narni. E’ un’ulteriore iniziativa all’interno delle strategie di promozione del Comune di Narni, che insieme agli operatori turistici del territorio, sta lavorando per aumentare i flussi di visitatori per cercare di accelerare sulla ripresa dopo la lunghissima chiusura di ogni attività”. © RIPRODUZIONE RISERVATA