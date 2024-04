Narni, Sinistra Italiana: Sandro Maraca nuovo segretario del circolo Narni-Amelia, Alfonso Morelli va alla segreteria regionale

NARNI Sinistra Italiana, novità al circolo Narni-Amelia. Sandro Maraca eletto nuovo segretario, Francesco Angelini tesoriere, Alfonso Morelli, direttore ad interim, entra a far parte della segreteria regionale.

«Sinistra Italiana - si legge nel comunicato - e in particolare Alleanza Verdi Sinistra, oggi rappresenta nel panorama nazionale una forza politica in crescita, essendo l'unica che parla di giustizia sociale e giustizia climatica con proposte credibili e coerenti. Questa rinnovata organizzazione vuole quindi rappresentare localmente e con sempre più forza l’impegno verso la promozione dei nostri valori fondamentali: lavoro, ambiente e giustizia sociale. Attraverso azioni concrete e propositive presentando iniziative pubbliche e proposte al consiglio comunale».

In agenda transizione ecologica e sanità locale.

«Nel quadro del nostro impegno per il territorio -precisano - intendiamo rivolgere particolare attenzione al tessuto produttivo locale ed al mondo del lavoro.

Se da un lato riconosciamo i progressi ottenuti negli anni in termini di transizione ecologica, dall'altro ci confrontiamo con vertenze delicate che richiedono una risposta immediata e incisiva. Inoltre, non possiamo ignorare la difficile situazione della sanità locale, messa in crisi dalle politiche della destra regionale. Per questo motivo, rimaniamo fermi nel nostro impegno a difendere il diritto alla salute dei cittadini, in difesa della sanità pubblica».