Narni, maltratta genitori e fratelli più piccoli. Arrestato diciannovenne

NARNI Maltrattamenti in famiglia, arrestato diciannovenne di Narni. Botte, calci, insulti. Una storia fatta di violenza fisica e verbale quella che si consumava da tempo in una famiglia narnese. Protagonista un ragazzo che soffre di disturbi psichiatrici. Vittime, i genitori e i due fratelli minori. Un susseguirsi di minacce e percosse, che in un paio di occasioni, per i due fratelli minorenni avevano richiesto le cure ospedaliere.

Per questo, ormai esasperati, a fronte dell'ennesimo accesso d'ira i genitori hanno deciso di sporgere denuncia.

A seguito delle indagini, eseguite nell'ambito del protocollo "codice rosso", il ragazzo è stato messo ai domiciliari con obbligo di dimora in comunità.