Narni, scuola. Via alla quindicesima edizione della Giornata della Scienza. Oggi l'Astrofisica, il 3 marzo i Matematti

La Scienza protagonista a scuola. Un appuntamento a cui partecipano da anni numerosi Istituti Superiori dell’Umbria, coinvolti in approfondimenti scientifici e in sfide matematiche "all’ultimo numero". Oggi è in corso di svolgimento il convegno sul tema "Onde gravitazionali: Einstein aveva ragione" a cui interverrà il professor Helios Vocca dell'Università di Perugia, con una relazione dal titolo Dalle onde gravitazionali ad una nuova Astrofisica: l'Astrofisica multimessaggero. Alla conferenza parteciperanno l'istituto superiore Gandhi, il liceo classico Tacito di Terni, e quello di Orvieto.

Venerdì 3 marzo sarà la volta della Matematica con la gara a squadre I Matematti. Dalle 14,30 alle 18,30 al palazzetto dello sport del Gandhi, si sfideranno le rappresentative di dodici scuole provenienti dalle province di Terni e Perugia. Le squadre meglio classificate potranno accedere alla Gara Nazionale che si terrà a maggio a Cesenatico. Alle 17, nell’Aula Magna dell’Istituto, si terrà la premiazione, che a partire da questa edizione riguarderà tutti i componenti di ogni squadra.

I primi classificati riceveranno ciascuno un assistente personale intelligente Alexa offerto dalla ditta Softel; ogni membro della squadra al secondo posto avrà una power bank offerta dal Lions Club Narni; ciascun componente della squadra al terzo posto riceverà una calcolatrice scientifica, offerta dall’IIS Gandhi di Narni. Tutti i membri delle altre squadre partecipanti riceveranno gadget personali offerti dall’IIS Gandhi di Narni.