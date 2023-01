Narni, Giorno della Memoria. Assemblee studentesche, presentazione di libri e proiezioni: «Per non dimenticare l'orrore»

NARNI Serie di appuntamenti in programma per celebrare la Giornata della Memoria.

«Ricordare l’orrore dei campi di sterminio e il genocidio contro gli ebrei è sempre attuale - dicono il sindaco Lorenzo Lucarelli e l’assessore alla cultura Giovanni Rubini - la Shoah e l’olocausto sono tragici eventi sui quali non va in nessun modo ridimensionata la portata storica. La memoria ci consente di ricavare dagli eventi passati per comprendere meglio ciò che accade oggi e per guidarci nei comportamenti».

AGENDA

27 gennaio

Al liceo Gandhi alle 11,00 si terrà un’assemblea studentesca sul tema dell’olocausto.

Alle 17,30 alla sala Peppino Impastato, al parco pubblico Bruno Donatelli dello scalo, interverranno lo storico Angelo Bitti e Luigino Ciotti, presidente del circolo culturale Primomaggio. Nel corso dell’evento, organizzato dalla sezione di Narni dell’Anpi, Ciotti, autore del libro “I Campi di Tullio”, racconterà la vicenda di suo padre Tullio che fu uno dei numerosi internati militari italiani.

Al cinema Mario Monicelli, alle 21,00, verrà proiettato il film “Quel giorno tu sarai” di Komée Mundruczò e Kata Wéber in cui tre generazioni di personaggi si confrontano sul tema dell’olocausto, con la memoria e il passare del tempo.

29 gennaio

A Palazzo Eroli nella sala del Camino alle 16,30 si terrà la prima conferenza del percorso “La parola obliqua”, promosso dal Comune di Narni in collaborazione con la società Archeoares e l’Unitrè. Tema dell’incontro sarà “La memoria: trasmettere”. Interverranno Valentina Rapaccini su “I meccanismi della memoria", Franco Casadidio su “Raccontare la memoria della Shoa”, Paola Samaritani parlerà di “Memoria e arte, una riflessione sulle immagini” ed infine Giorgio Piantoni su “Memoria e testimonianza, una storia”.