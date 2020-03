Narni, quinto caso di coronavirus, attivato l'isolamento contumaciale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NARNI – Quinto caso di COVID-19 a Narni. Lo ha comunicato stamattina, 22 marzo, il sindaco Francesco De Rebotti che, a seguito della comunicazione del servizio sanitario, ha predisposto l'ordinanza di attivazione in isolamento contumaciale per un cittadino. Si tratta di una persona, riferisce De Rebotti, la cui fonte di trasmissione risulta intimamente legata all'ambito delle prime tre registrate a Narni e sempre in origine esterna al territorio comunale e regionale. Salgono così a quattro i casi in un unico gruppo di persone, mentre ce n’è un’altra, una donna, che è risultata estranea a quel gruppo ma comunque positiva avendo sviluppato la malattia durante la quarantena. Le condizioni di salute di tutte e cinque le persone contagiate, sempre secondo quanto riferito dal sindaco, sono buone, nessuna ha avuto bisogno di ricovero ospedaliero.Per quanto riguarda l’ultimo caso in ordine di tempo, De Rebotti specifica che “sono stati individuati i contatti avuti dal soggetto, i quali sono stati sottoposti cautelativamente in isolamento fiduciario. La situazione è monitorata continuamente dal sottoscritto in stretta collaborazione con i servizi sanitari. Si rinnova l’invito – esorta il primo cittadino - a tutta la cittadinanza ad osservare scrupolosamente le linee di comportamento emanate dal Governo e dalla Regione, soprattutto riguardo al divieto di spostamento che può avvenire soltanto per comprovate esigenze di lavoro, per necessità indifferibili e per importanti esigenze sanitarie”.