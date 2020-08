Narni, Via Aspromonte: ancora una rottura e c'è di nuovo una perdita d'acqua

Ultimo aggiornamento: 19:22

NARNI L’acqua continua a scorrere lungo Via Aspromonte a Narni: copiosa e potabile. Il servizio idrico è intervenuto più volte per delle riparazioni, ma le rotture si susseguono: «A dire la verità la Sii l’ha riparata tantissime volte - spiega Giuliano Ricci, un abitante che fa proprio l’idraulico di professione – solo che negli ultimi due anni i guasti nella stessa area, qualche metro prima, qualche metro, dopo si sono ripetuti in maniera sistematica, con grande spreco per gli interventi e per l’acqua potabile sprecata, proprio in questo periodo che il sindaco si batte per evitare gli sprechi».La zona dell’Aspromonte, che è la più popolata del Centro Storico, abbisogna in realtà di una vera e nuova dorsale, che da Via della Luna arrivi sino davanti alla casa del Conte Mancinelli ma l’intervento è stato sempre procrastinato fidando che gli interventi sistematici sarebbero stati risolutivi. Il Sii è sempre intervenuto ma una volta riparata, la tubazione iniziava a perdere solo un metro più in là. «Ci vorrebbe un intervento risolutivo».