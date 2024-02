Narni, Pallavolo Narni in cima alla classifica. Seconde nel campionato Under 18

NARNI Le ragazze della Pallavolo Narni mantengono saldo il secondo posto nella classifica del campionato Under 18.

«E’ un piccolo successo, ma significativo - commentano dal direttivo - non foss’altro perché non succede spesso che tra le squadre classificate al secondo posto del campionato Under 18 ci siano le ragazze di una società dellì’area narnese che non ha una squadra in un campionato regionale.

Un traguardo che riempie di orgoglio tutto l’ambiente della Pallavolo Narni, storica società femminile, nata a Narni nel 1971 ed ininterrottamente affiliata alla federazione nazionale».

Un gruppo affiatato, dalle giocatrici all'allenatore, formato da dieci ragazze, otto nate nel 2007 e due del 2006 e del 2008.

«Un gruppo giovanissimo - chiudono - che ha già dimostrato di avere i numeri per avventure pallavolistiche importanti vincendo, nella scorsa stagione, la Seconda divisione e classificandosi al primo prosto provinciale dell’Under 16.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grazie Matteo, Benedetta, Ludovica, Anna, Lisa, Agnese, Francesca, Sofia M., Sofia B., Alice e Martina. E grazie anche a Camilla e a Virginia per il loro contributo».