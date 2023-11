Narni, lo sport scende in piazza contro la violenza di genere. Magliette, poesie e fiori per dire "basta"

NARNI Una chiamata al rispetto e alla non violenza, a cui hanno risposto tutti. Lo sport narnese scende in piazza contro la violenza sulle donne. Un evento diffuso che prenderà le forme più diverse. «Insieme alla consigliera delegata alle pari opportunità Francesca Agostini - ha detto l'assessora allo sport Alessia Quondam - abbiamo invitato tutte le associazioni sportive del territorio a partecipare per sensibilizzare su questo tema che oggi più che mai è ancora, purtroppo, troppo attuale. Le associazioni hanno accolto molto favorevolmente questo invito e molte porteranno in campo delle iniziative a sostegno della causa. C'è chi farà delle maglie a tema e osserverà un minuto di silenzio, c'è chi leggerà un comunicato e una poesia, c'è chi metterà in campo delle scarpe rosse... Chi dei fiori... Insomma lo sport di Narni si mobilita contro la violenza sulle donne. Grazie a tutti».

Le immagini dei singoli eventi, saranno raccolte in un'unica pubblicazione.