Narni, pallavolo maschile serie C. La prima di campionato si gioca a Corciano. Pallavolo Narni vs Faroplast Perugia

NARNI Pronti e agguerriti. Dopo aver sfiorato la vittoria del campionato lo scorso anno, la squadra maschile di pallavolo narnese si accinge a tornare in campo per la prima giornata del regionale di serie C contro la Faroplast School Volley Perugia.

L'appuntamento è per oggi alle 17 alla Palestra Comunale di Mantignana di Corciano.

«Quella 2021 è stata una stagione entusiasmante - spiega l’allenatore Luca Angelini - dove per la prima volta nella sua storia, la Pallavolo Narni ha raggiunto la finale play-off del campionato di serie C (sconfitta in finale dal New Volley Borgo Sansepolcro ndr). Quest’anno si prospetta, probabilmente, un campionato più competitivo di quello della scorsa stagione - continua - le principali avversarie si sono molto rafforzate e, inoltre, ci saranno anche le retrocesse dalla serie B, ma ci faremo trovare pronti».

Undici le squadre partecipanti al campionato. Due della provincia di Terni e nove della provincia di Perugia: Avis Delfino Tavernelle, Città di Castello Pallavolo, CLT Terni, Faroplast School Volley Perugia, Intervolley Foligno, Pallavolo Narni 2021, New Volley Borgo Sansepolcro, Nuova Pallavolo Spoleto, Promovideo Strike Team Monteluce, Sir Safety Mericat e Volley Giovanile Sir Perugia.

Rispetto allo scorso anno, alla rosa della Pallavolo Narni guidata in campo dal suo uomo simbolo, il martello Paolo Pacciaroni, si sono aggiunti gli ingressi dell’alzatore Luca Grimani, di ritorno dopo un paio di anni e di Marco Campana, dopo un passato al CLT Terni e a Orte.

Figlio d’arte, il papà Roberto giocò a Terni ai tempi del Primo Club Rossoverde, raggiungendo la serie A/2 per poi esordire, nella stagione 1988/1989 in A/1, con l’Olio Venturi Spoleto, in una squadra dove militavano due campioni stranieri del calibro di Slava Zaitsev e Graig Buck e numerosi nazionali, ex nazionali e futuri nazionali italiani come Berengan, Lavorato, Malvestiti, Mascagna, Nassi e Pippi, Marco Campana è alla sua prima esperienza a Narni.

Rosa giocatori Pallavolo Narni: Paolo Pacciaroni (universale), Dario Carriere (alzatore), Luca Grimani (alzatore), Leonardo Malatesta (alzatore), Paolo Gentili (opposto), Francesco Martinelli (opposto), Stefano Cerri (centrale), Nicolò Faba (centrale), Lorenzo Ottavi (centrale), Giordano Bisonni (schiacciatore), Marco Campana (schiacciatore), Paolo Cipiccia (schiacciatore), Federico Grilli (schiacciatore), Amedeo Menichetti (schiacciatore), Michele Martinelli (libero), Francesco Trappetti (libero).

Allenatore: Luca Angelini