Narni, sul palco del teatro Manini arriva lo spettacolo di un narnese. Marco Ceccotti mette in scena "Questa splendida non belligeranza"

Nuovo appuntamento con la stagione del Teatro Stabile dell'Umbria al Manini di Narni. Giovedì 2 febbraio

alle 21, Marco Ceccotti, attore e autore originario di Narni, porta in scena l’originale e dissacrante commedia Questa splendida non belligeranza, spettacolo vincitore del premio In-Box 2022 con il maggior numero di voti nella storia del concorso.

La pièce, interpretata da Giordano Domenico Agrusta, Luca Di Capua e Simona Oppedisano, racconta di una famiglia, padre-madre-figlio, in cui la mancanza di comunicazione si manifesta nell’incapacità di esprimere i propri sentimenti.



I tre vivono in uno stato di tranquillità e pace che li sta distruggendo. Esistenze fondate sul non detto, sul nonfatto, sul non essere abbastanza, sul non sapersi, sul non riuscire.



Biglietti e info.

È possibile prenotare telefonicamente al Botteghino Telefonico Regionale del Teatro Stabile

dell’Umbria 075 57542222, dal lunedì al sabato dalle 17 alle 20.

Acquisto online sul sito www.teatrostabile.umbria.it .