Narni, le mura virtuali prendono forma. Installate le telecamere per il controllo delle targhe automobilistiche

NARNI Mura virtuali, posata la "prima pietra". È iniziata l’installazione dei sistemi di controllo elettronico delle targhe e delle videocamere di contesto nei punti della città considerati più nevralgici e sensibili.

«Una nuova tecnologia - ha spiegato l'assessore Luca Tramini - che verifica automaticamente la regolarità (copertura assicurativa e revisione ndr) dei veicoli in circolazione cosi come i veicoli rubati, segnalati dalla forze dell'ordine oppure che sono stati coinvolti in fatti illeciti come furti, rapine o altro».

Al passaggio dell'automobile sospetta, magari coinvolta in furti o segnalata per altri motivi, il sistema invierà istantaneamente un'allerta a tutte le forze dell'ordine in modo da poter intervenire repentinamente.

«Un varco elettronico altamente tecnologico - ha precisato Tramini - che punta a creare un sistema di tutela della nostra città.

Dopo un primo periodo di prova lavoreremo come amministrazione per estendere il sistema non solo a Narni Scalo e Narni centro, ma anche in tutte le frazioni e in tutto il territorio narnese».

Si tratta della messa in pratica di un progetto presentato dal comune di Narni al Ministero dell'Interno all'inizio del 2023, per prevenire e contrastare i reati predatori.

Secondo quanto dichiarato a suo tempo dall'assessore Tramini, è prevista l'istallazione di circa trenta videocamere di sorveglianza, con un budget per il progetto complessivo di 190mila euro, in corrispondenza di dodici ipotetici varchi che si estendono lungo una linea di confine immaginaria che va da Itieli, Calvi e San Liberato.

Una sorta di cinta virtuale appunto che dovrebbe fungere sia da deterrente che da strumento a supporto delle indagini a fronte di eventuali reati. Una pratica, quella dell'installazione delle telecamere sulla pubblica piazza, che sempre più comuni del comprensorio stanno adottando e che in più occasioni ha dato riscontri positivi.