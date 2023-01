Narni, la stagione teatrale riprende con Kafka. Al Manini c'è Tommaso Ragno

NARNI Riprende la stagione del teatro Manini. Primo appuntamento del 2023 è con “Una Relazione per un’Accademia”, di Franz Kafka. Sul palco Tommaso Ragno, protagonista di una produzione Infinito Teatro in collaborazione con Argot Produzioni.

Il cinquantacinquenne mattatore pugliese sarà la voce di Pietro il Rosso, la scimmia descritta dall’autore boemo nel 1917 con un racconto breve pubblicato su una rivista.

Pietro viene catturato mentre è con il suo branco, lo feriscono due pallottole, una in modo non grave al volto, ma che gli darà il soprannome di "il rosso", l’altra all’anca, che lo rende zoppo. Dopo la prigionia, in una cassa mentre raggiunge l’Europa su una nave, Pietro capisce: può imitare molto bene gli uomini, può in questo modo garantirsi la libertà, o meglio, una forma di libertà, che lo porterà nei teatri ad esibirsi.

Dopo quasi cinque anni, gli antropologi che lo invitano all’accademia per ascoltare la sua storia, trovano davanti a loro una scimmia-uomo calma, riflessiva, ironica, che racconta il suo percorso con una vena di malinconia, rabbia e accusa che percorre tutto il racconto.