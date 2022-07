Narni, incendio blocca il traffico ferroviario. A piedi oltre settecento pendolari.

Il fuoco continua a bruciare la campagna intorno al comune di Narni. Sospesi i treni in arrivo dalla stazione di Orte. Questa volta, ad essere colpita la zona fra Nera Montoro e San Liberato. Un incendio di sterpaglie che hanno preso fuoco in più punti, anche lungo la linea ferroviaria.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Terni che stanno intervenendo con tre squadre nel tratto a ridosso della ferrovia tra Orte e Narni.

Per favorire le operazioni di spegnimento è stato sospeso il traffico ferroviario e l'energia elettrica. Una decisione che sta mettendo a dura prova l'organizzazione di mezzi di trasporto alternativi. Oltre settecento le persone rimaste a piedi che dovranno trovare posto sui pulmann messi a disposizione per riportarli a casa.