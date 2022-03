Narni, a fuoco uno scantinato nel centro storico. Evacuati quattro appartamenti

NARNI Cantina in fiamme, evacuata l'intera palazzina. E' successo in tarda mattinata nel centro storico di Narni, quando, per causa in fase di accertamento, è andato a fuoco uno scantinato nel seminterrato di un edificio. Una palazzina a due piani, con quattro appartamenti che in via precauzionale sono stati tutti evacuati. Per domare l'ncendio è stato necessario l'intervento della squadra dei Vigili del Fuoco di Terni giunta sul posto con due mezzi, un'autobotte e un carro Nbcr. Sono in corso le operazioni di minuto spegnimento e la verifica dello stato dei piani superiori.